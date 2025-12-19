ÆüËÜ¶ä¹Ô£±£¸Æü¤Î³°°Ù»Ô¾ì½ÐÍè¹â ¥É¥ë±ß ¥¹¥Ý¥Ã¥È32²¯8300Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥×586²¯6500Ëü¥É¥ë ¥æー¥í¥É¥ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È12²¯7100Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥×51²¯8000Ëü¥É¥ë