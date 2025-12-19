¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹°ìÃÊ¤È½Ì¾®°Ë¤¬£¶£¸£â£ðÊ©¤Ï£·£°£â£ð ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:11»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.873 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.577¡Ê+70¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.554¡Ê+68¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.296¡Ê+42¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.991¡Ê+12¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.443¡Ê+57¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.159¡Ê+29¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.352¡Ê+48¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.119¡Ê+25¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é