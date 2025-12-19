©M-1グランプリ事務局 12月21日の午後3時から生放送される「M-1グランプリ2025 敗者復活戦」。 準決勝の順位に基づき、21組が公平に振り分けられたA・B・Cの3ブロック。各ブロックの勝者を決めるのは、会場の中からランダムに選ばれた200名の観客だ！ルールはサバイバル方式。 1組ごとに「暫定勝者」か「挑戦者」か、どちらが面白かったかをその場で判定する。そして最終審査を託されるのは、M-1グランプリの舞台を知