Image: ÊÔ½¸Éô 2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½ñÀÒÂèÆóÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ï¡¢RPG¡Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¥Þ¥¨¥Î¡¢Ãæ¶¶¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÎÉþ¤òÀöÂõ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥µ¥¤¥º¤¬