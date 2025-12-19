Íè½µ¤ÏÅß¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢20Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ò¤ª¤è¤½5¡î¾å²ó¤ë15.9¡î¤Ç¤·¤¿¡£³¹¤Î¿Í¤é¡§¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£É÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤Ê¤ó¤«¤ÏÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦»×¤¦¤ÈÀè½µ¤Ï¤¹¤´¤¯´¨¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Íð¹â²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ç¥¦¥¹¥Ñー¥¯¥¹¥­ー¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢20Æü¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë