´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò¥ê¥µー¥Á¡£´°ÇäÁ°¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¡Û¤¬¡Ú¥¨¥Öー¥ë¡Û¤ËÊÌÃí¤·¤¿Ã¼Àµ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥³ー¥È ¡ÖÊÌÃí¥Õ¥©¥ë¥à¥À¥¦¥ó¡×\121,000¡Ú¥¨¥Öー¥ë¡Û 2024Ç¯½©Åß¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ú¥¨¥Öー¥ë¡Û