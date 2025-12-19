¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê(DOE)¤¬¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤ÊÈ¯¸«¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñ²ÈÅª¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä24ÃÄÂÎ¤È¤Î¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Energy Department Announces Collaboration Agreements with 24 Organizations to Advance the Genesis Mission | Department of Energyhttps://www.energy.gov/articles/energy-departme