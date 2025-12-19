県立の文化施設の指定管理者の選定に関連して茺田知事は、12月19日、高知市で施設の職員と意見交換を行いました。高知市の知事公邸で行われた県立施設の職員との意見交換会には、牧野植物園や高知城歴史博物館などから6人が参加しました。この意見交換会は、県が2025年、5つの県立文化施設の指定管理者の選定を、これまでの直指定から公募に変更したことから、現場の職員の声を聞こうと企画されたものです。参加した職員は、