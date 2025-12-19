¡Ö¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëDJKOO¤µ¤ó¡á19Æü¸á¸åJRÅì³¤¤Ï19Æü¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ¡½¿·Âçºå´Ö¤Ç¡¢¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×1Î¾¤ò²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥¹¥³»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤¿¡£¡Ö¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¡×¤âÀßÃÖ¡£²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTRF¡×¤Î¡ÖDJKOO¡×¤µ¤ó¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÜ¶Ì¤Ç¡¢´ë²è¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¾èµÒ¤é¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æ±ÍÍ¤Î´ë²è¤ò1988Ç¯¤Ë¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤òµ­Ç°¤·¤ÆºÆ¸½¡£¥Ð¥Ö