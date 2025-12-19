¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º2025 ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹(19Æü¡¢Ãæ¹ñ)BWF(À¤³¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÏ¢ÌÁ)¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÊ¡ÅçÍ³µªÁª¼ê¡¦¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê¥Ú¥¢(Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°5°Ì)¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¼Â»Ü¡£Ê¡Åç¡¦¾¾ËÜ¥Ú¥¢¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÂÐ¤·¤¿Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¿Í¥Ú¥¢¤Î´ä±ÊÎëÁª¼ê¡¦ÃæÀ¾µ®±ÇÁª¼ê¥Ú¥¢(Æ±6°Ì)¤ò¥¹¥È