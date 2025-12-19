¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û12·î¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ19ÉÊ¡ªÇúÇã¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö¡Ú´ØÏ¢¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤ë¡É¡Ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÛÂç¹¥¤­¤Ê¥Ñ¥ó¡Ö¤³¤ì¤¬1ÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó