¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸åÈ¾Î¥Ã¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Ç15¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«ËëÀï°Ê¹ß½Ð¾ì¤Ç¤­¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É¨¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢11·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ