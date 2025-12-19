¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ç¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌîÃæÇÑ»ûÀ×¡×¤ò¹ñ¤Î»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ËÅú¿½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æî¹ñ»Ô¸µÄ®¤Ë¤¢¤ëÌîÃæÇÑ»ûÀ×¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂåÃæº¢¡¢¹ñÊ¬»û¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»û±¡¤ÎÀ×¤Ç¡¢È¯·¡Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Í¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢²ÀÍõ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»û¤Î·úÊª¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æî¹ñ»Ô¤Î¸©Î©ËäÂ¢Ê¸²½ºâ¥»¥ó¥¿ー¤Ç²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ç¡ÖÌîÃæÇÑ»ûÀ×¡×¤ò¹ñ¤Î»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã