2026Ç¯ÅÙ¤Î¹âÃÎ¸©¤ÎÅö½éÍ½»»¤Î¸«ÀÑ³Û¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ë4960²¯±ßÍ¾¤ê¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö´ØÏ¢Í½»»¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï12·î19Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï4960²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó219²¯±ßÂ¿¤¯¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ4.6¡ó¥×¥é¥¹¤ÎÍ×µá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤ÏÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤¤¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¸µµ¤¤ÊÌ¤ÍèÁÏÂ¤ÏÈ¡×¤òÀß¤±¤Æ¡¢¾å