Áý¤¨Â³¤±¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¡¢¹âÃÎ¸©·Ù¤È¸©Æâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡¢Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£12·î19Æü¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¢£¿ùÎÉÂÀÏº¤µ¤ó¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½º¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ä¤Î»×¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×12·î19Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¸©·ÙËÜÉô¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆ¬¼è¤äÍý»öÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Äê¤ÎÄ´°õ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹