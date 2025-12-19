¡Ú¿·²Ú¼ÒÍö½£12·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾Ê¤Î··Ï¢»³¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍýÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÒýÞä¡Ê¤Ï¤±¤¤¡Ë¼«Á³ÊÝ¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¦°÷¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÁÐÎµ»ñ¸»´ÉÍýÊÝ¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó´É³íÎÓ¶è¤ò½ä²óÃæ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¢¥«¥·¥«¤È³¥¿§¤Î¥¢¥«¥·¥«¤¬°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Î»£±Æ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥¢¥«¥·¥«¤Ï··Ï¢»³ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤Ç¡¢°äÅÁ»ÒÊÑ°ÛÎ¨¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î¥¢¥«¥·¥«¤¬ÌîÀ¸´Ä¶­¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£ÃÏ°èÆâ¤Ç¤ÏºÇ¶á¤Ç2