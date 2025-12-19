¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈï³²ÁÛÄê¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»à°ø¤Î3Ê¬¤Î2¤òÀê¤á¤ë¡Ö²ÐºÒ¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ­¸ú¤ÊÁõÃÖ¡Ö´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£30Ç¯°ÊÆâ¤Ë70%ÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëM7¥¯¥é¥¹¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤é¤ÇÈï³²ÁÛÄê¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢¤­¤ç¤¦¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼óÅÔµ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¤¡ÖÅÔ¿´ÆîÉôÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÛÄê¿ÌÅÙ¤Ï°ñ¾ë¸©