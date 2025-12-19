¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Ï¼«¤é¤¬ºòÇ¯6·î¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤­²ò·è¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸¶Â§¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤Î¹ñºÝ¾µÇ§¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£