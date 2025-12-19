²¾½èÊ¬¤Î¿½¤·Î©¤Æ¸å¡¢Ä¹ºêÃÏºÛº´À¤ÊÝ»ÙÉôÁ°¤Ç²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤ëNPOË¡¿Í¡Ö±§µ×Åç¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¾ô±É²ñÄ¹¡Êº¸Ã¼¡Ë¤é¡á19Æü¸á¸å¡¢º´À¤ÊÝ»ÔÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î¸ÞÅçÎóÅç¡¦±§µ×Åç¤Ê¤É¤Ç¿Ê¤à¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î·úÀß¤Ï¿å³²¤¬µ¯¤­¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ëÅçÌ±¤¬19Æü¡¢¹©»öº¹¤·»ß¤á¤òµá¤áÄ¹ºêÃÏºÛº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤Ë²¾½èÊ¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÃå¹©¡¢27Ç¯3·î¤Î±¿Å¾³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿½Î©¿Í