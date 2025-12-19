¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎSHELLY¡Ê41¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦Í­µÈTHEÌë²ñ¡×¡Ê¸á¸å9»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Ü½»Àè¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SHELLY¤Ï8·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ë°Ü½»¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÄíÉÕ¤­3LDK¤ÎÊ¿²°¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ÇÀ¸³è¡£VTR¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë»Ñ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÊª²Á¹â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦10°Ì¤È¾Ò²ð¡£SHELLY¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Á¤é¤ò¤´