ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ïº£·î22Æü¤Ë¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Î¿·¤¿¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¤Ï¡¢º£·î22Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é11»þ30Ê¬¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£ 8¹æµ¡¤Ï¡¢º£·î17Æü¤Ë¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÎäµÑ¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ë°Û¾ï¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾Á°¤ÇÃæ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ JAXA=±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï°Û¾ï¤Î¤¢¤Ã¤¿ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤¬´°Î»¤·¤¿¤È