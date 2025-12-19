¡Ö·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤À¤±¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¨¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯²ñÄ¹¤ÎÀ¾±º»á¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£º£´ü¤âÁý±×ÁýÇÛ¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤À¤¬¡¢À¾±º»á¤Î»ëÀþ¤Ï¾ï¤Ë¡Ö10Ç¯¸å¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Ó¥ë»ö¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñºÝ¹Ò¶õÊªÎ®µòÅÀ¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¿·¤¿¤Ê»Ò°é¤ÆµòÅÀ¡¢¥¢¥êー¥Ê»ö¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±§Ãè»º¶È¤Ë¤Þ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¡Ö¼¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¤È¤Ï¨¡¡£ Ï«Æ¯¿Í¸ý¤¬