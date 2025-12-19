¹âÃÎ¸©Æâ¤Î»º¶È¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¹âÃÎ¸©ÃÏ¾ì»º¶ÈÂç¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾»ºÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ç40²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸©ÃÏ¾ì»º¶ÈÂç¾Þ¤Ë¤Ï34·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢12·î19Æü¡¢¹âÃÎ¸©Ä£¤ÇÂç¾Þ¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿10·ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£¸©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡¦ÅÚµï½¨¿ÃÍý»öÄ¹¡ÖÂç¾Þ¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©ÇÀ¾¦¹©Ï¢·È¶¨µÄ²ñ ¤È¤µ¤Ý¤ó¿Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¤È¤µ¤Ý¤ó¿Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×