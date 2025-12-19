¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¤Î¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë±Ê¼é½Å¿®»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¼èÄùÌò¤ò¼­Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±Ê¼é»á¤Ï¼èÄùÌò²ñµÄÄ¹¤ò·ó¤Í¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤­¤ç¤¦ÉÕ¤Ç¼­Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÈó¾ï¶Ð¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë½¢¤­¡¢ÁÏ¶ÈÀº¿À¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ê¼é»á¤Ï1973Ç¯¤Ëµì¡ÖÆüËÜÅÅ»º¡×¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ò