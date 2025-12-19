¤³¤ÎÅß¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤¢¤Ã¤Ä¤¢¤Ä¤Î¤¿¤³¾Æ¤­ÆÃ½¸ ´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÇ®¡¹¥°¥ë¥á¤Î£±¤Ä¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¡×¡ªÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¤¿¤³¾Æ¤­¤òÅÄÃæ·Ê»Ò¥ê¥Ýー¥¿ー¤¬Å°ÄìÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¦Æ»¤ÎÌ£¤«¤é¶Ã¤­¤Î¿©¤ÙÊý¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤ª¤¹¤¹¤á¡¢¡È¥¦¥ï¥µ¥Î¡É¤¿¤³¾Æ¤­Å¹£³Áª¤Ç¤¹¡£ ËÜ¾ìÂçºå¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤ª¤µ¤«¤¿¤³¤è¤·¡× ËÜ¾ìÂçºå¤ÎÌ£¤¬ÂçÊ¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤ª¤µ¤« ¤¿¤³¤è¤·¡× 1¸®ÌÜ¤ÏËÜ¾ìÂçºå¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë