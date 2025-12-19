ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤ÈµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡ÊµþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)¤«¤éÁ´±Ø¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÅù¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ºâÉÛ¤È¸òÄÌ·ÏIC¤òËº¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¡ª¡©ÅÔ±Ä¤ÈµþµÞ¤¬Á´±Ø¤ÇÂÐ±þÎ¾¼Ô¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤é°ìÉô¤Î±Ø¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÈÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ­¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«