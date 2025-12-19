ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï19Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¸å¤ÎÍèÇ¯9·î¡¦10·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·À©ÅÙ¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤Î»î¹çÆüÄø¤È²ñ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢·îÍËÆü¤ËºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²¤½£ÁÈ¤Î°ÜÆ°¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¡¢Áª¼ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¸Ä¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿9·î¤È10·î¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤òÀÜÂ³¤·¡¢9·î21Æü¤«¤é10·î6Æü¤Ë