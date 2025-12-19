Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤Ç¤¹¡£Íè½µ22Æü¤Î¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´ØÏ¢Í½»»°Æ¤ÎºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÎ»ö¤ÎÍÆÇ§¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ø¿®¡Ù¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ 19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿µÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤ÎÎ®¤ì¤¬·èÄê¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¿®Ç¤¡¦ÉÔ¿®Ç¤¤òº¸±¦¤¹¤ëºÆ²ÔÆ¯¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ìó3100Ëü±ß¤ÎÍ½»»°Æ¤ÎºÎ·è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬È¿ÂÐÆ¤ÏÀ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢µÄ²ñ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ëºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±