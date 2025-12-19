·îÎã·ÐºÑÊó¹ðÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤ËÎ×¤à¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼êÁ°¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡á19Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡À¯ÉÜ¤Ï19Æü¡¢12·î¤Î·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¡¢¹ñÆâ·Êµ¤¤òÁí³ç¤¹¤ë´ðÄ´È½ÃÇ¤ò¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°·î¤«¤é°Ý»ý¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¼ûÍ×¤ÎÄì·ø¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤òÆÃ¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñ¤Î¿­¤Ó¤Ï°ÍÁ³ÄãÄ´¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ê¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë