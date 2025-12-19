¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¤ÎÂçµ¬ÌÏµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÏÂÊ¿¤ò½ä¤ê¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎÎÅÚÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£