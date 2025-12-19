OPPO¤Ï12·î16Æü¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖFind X¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖOPPO Find X9¡×¤ò¡¢12·î23Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£OPPO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï149,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£ ½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡ÖOPPO Find X8¡×¤Ï¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢OPPO Find X9¤Ç¤â¤½¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·òºß¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±SoC¤ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅëºÜ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ MediaT