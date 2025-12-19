King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÌÚÍË26»þ5Ê¬¡Ë¡£2025Ç¯¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë12·î25Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ËKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×±ÊÀ¥Î÷¡Ö¾¯¤·¾È¤ì¤¿¡×¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡Ù¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»ÒËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ëè²óÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥²¥¹¥È¤ò