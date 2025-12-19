¥é¥¸¥ª²­Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Ó¥¢ÏÃÂê¤Î43ºÐ¡¦¸µNHK¥¢¥Ê¤¬¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê6Ëç¡Ë¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë48¡õ49¹æ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃÝÃæ¡£SNS¤Ç¤Ï¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£