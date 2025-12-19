¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤¬¡¢1·î28Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥Ä¥Î¥Ý¥ê¥¹14¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢´û¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖOne step¡×¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö·¯¤È¥ì¥²¥¨¤Ë¥Æ¥­¤é¤ì¤Æ¡×¡¢¡Ö³¤´ßÀþ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡¢¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×¤Î5¶Ê¤È¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë³¤³°¥Þ¥é¥½¥ó¡ãJAL ¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë2025/2026¥Ï¥ï¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì