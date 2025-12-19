É¹Àî¤­¤è¤·¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âè622²ó¤È¤Ê¤ëº£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî»ì¤ò¾¾ËÜÎ´¡¢ºî¶Ê¤òGLAY¤ÎTAKURO¡¢ÊÔ¶Ê¤òµµÅÄÀ¿¼£¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÇò¿çÏ¡¡×¡£ÀÅëí¤µ¤È¿¼¤¤´¶¾ð¤òÃ¹¤¨¤¿À¤³¦´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¹Àî¤­¤è¤·¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¡¢°ìÈ¯»£¤ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¸«¤É¤³¤í¤À¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Î¡Ö¤­¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½é¤Î