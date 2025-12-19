À¯ÉÜ¤Ï19Æü¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½ÀïÎ¬ËÜÉô¤Î²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢AIÀ¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹½é¤Î¡ÖAI´ðËÜ·×²è¡×°Æ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×²è°Æ¤Ç¤Ï´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ÎÍø³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¡¢³«È¯ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ­¸þ¾å¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤Î4¤Ä¤ÎÊý¸þÀ­¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖAI¤Ï»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÄ¾·ë¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ­¡¢ËÉºÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇAI¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿