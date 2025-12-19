ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Ê²­Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢ËÉ±Ò¾Ê²­ÆìËÉ±Ò¶É¤Ï19Æü¡¢ÊÕÌî¸ÅÅìÂ¦¤ÎÂç±ºÏÑ¤ÇÆð¼åÃÏÈ×¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤Äì¤Ë¤¯¤¤¤òÂÇ¤Á¹þ¤àºî¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ¼¤¦°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢6·î¤ËÂç·¿ºî¶ÈÁ¥¤¬¸½¾ì³¤°è¤«¤éÂàÈò¡£ºî¶È¤Ï¤Û¤ÜÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Æð¼åÃÏÈ×²þÎÉ¤Ï4Ç¯Í¾¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤¤Ìó7ËüËÜ¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÍ½Äê¤À¤¬¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÌó2900ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë