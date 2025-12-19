¶âÍ»Ä£¤Ï19Æü¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤òÂ¥¤¹¡ÖÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¶¯²½¥×¥é¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÆÊÔ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤¬ºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¸øÅª»ñ¶â¤òÃíÆþ¤··Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤¬Ãì¤À¡£¶âÍ»µ¡Ç½¶¯²½Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶âÍø¾å¾º¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ´Ä¶­¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê»Üºö¤òÎóµó¡£À¯ÉÜ¤¬ÃÏ°è¶âÍ»¤òÄÌ¤¸ÃÏÊý·ÐºÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£