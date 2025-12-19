ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó´ð´´¶É¤Î£´¼Ò¤Ë¤è¤ëÇ§ÄêÊüÁ÷»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡ÖÆÉÇäÃæµþ£Æ£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£Æ£Ù£Ã£Ó¡Ë¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡¦£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÍèÇ¯£±·î£³£±Æü¡¢£²·î£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ò£Æ£Ù£Ã£Ó»±²¼¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¡¢»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¹¤ë¡££±£¹Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Æ£Ù£Ã£Ó¤ÎÀÐÂô¸²¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö£Æ£Ù£Ã£Ó¤Î»ý¤Ä