Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ½©¹Ò¶õ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¹â¾¾ー¾å³¤Àþ¤¬ÍèÇ¯1·î6Æü¤«¤é3·î28Æü¤Þ¤Ç±¿µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¾¾¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î¹â¾¾―¾å³¤Àþ¡Ê½Õ½©¹Ò¶õ¡ËÍèÇ¯1·î6Æü¤«¤é±¿µÙÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ú¹áÀî¡Û ¹áÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î16Æü¡¢½Õ½©¹Ò¶õÂ¦¤«¤é¹â¾¾ー¾å³¤Àþ±¿µÙ¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿µÙ¤ÏÍèÇ¯1·î6Æü¤«¤é3·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡ÖÎ¹µÒ¼û