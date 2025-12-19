¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î·Ð°Þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤â¶ìÏ«¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦(C)Getty Imagesº£µ¨¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤éF1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë51¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¤âÅÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·È¯´ø¤µ¤ì¤¿¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬·èÄê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹2026Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é