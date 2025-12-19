ºå¿À¤Ï19Æü¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¤ÈÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø99¡Ù¤Ë·èÄê¡£¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¼Â¸½¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡ª¡×