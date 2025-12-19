ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¤Ï19Æü¡¢³ÆÂç²ñ¤Î½ç°Ì¤òÅÀ¿ô¤Ë´¹»»¤·¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ä¥·¡¼¥ÉÉÕÍ¿¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤òÍèµ¨¤«¤éºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿½¾Íè¤ÎÊý¼°¤ÏÂç²ñ¤´¤È¤Ëº¹¤¬Âç¤­¤¯¡¢ÁÒËÜ¾»¹°Éû²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìÎ§¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ÂÎÏ¤¬¤è¤ê¤Ï¤Ã¤­¤ê¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÊÆ³Æþ¤Ï¡ËÆüËÜ¤¬°ìÈÖºÇ¸å¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£³ÆÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ÏºÇÄã500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤ä¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¢