Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯3¹Ô¤¬ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤¬¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.5%¤«¤é0.75%¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¢§»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢¢§»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢¢§¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯3¹Ô¤Ï¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ò0.2%¤«¤é0.3%¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­¾å¤²¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î2Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÑÆ°¶âÍø¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¡ÖÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô