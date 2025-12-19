SKE48¤Ï19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£SKE48·à¾ì¸ø±é¤Ç¤Î¡Ö¤´¿·µ¬ÅöÁªÏÈ¡×Æ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿SKE48¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î¸ø±é¤Î¼õÉÕ¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËSKE48·à¾ì¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ÆSKE48¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ô¤´¿·µ¬ÅöÁªÏÈ¡Õ¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ³Æþ¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø°ìÈÌÏÈ¡¦