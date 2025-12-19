¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï19Æü¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö99¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿188cm¡¢102¥­¥í¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¤Ï2015Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À®ÀÓ¤Ï18»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç16¤È2/3²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨3.24¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï112»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç116¤È2/3²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨4.17¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¼ý¤á