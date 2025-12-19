¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï19Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´±Å¡¶Ú¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ­È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤éÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤À¡£Ãæ¹ñ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï·Ù²ü¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³Ô»á¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢ºÆ·³È÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î±¦ÍãÊÝ¼éÀªÎÏ¤ÎÌî¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£ÆüËÜ¤Ï¡Ö¡Ø³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¹½ÃÛ¤Î´ú¼ê¤òÁõ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ËÉÔ³È»¶ÂÎÀ©¤òÇË²õ¤¹¤ëÉÔ°ÂÄêÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥