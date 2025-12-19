19日午後4時ごろ、能代市上柳の住宅で火事があり、70代の男性が意識不明の状態で病院に運ばれました。男性はその後、死亡が確認されたということです。現場はJR東能代駅から西に約2キロの住宅地で、警察と消防が男性の身元や出火原因を調べています。