GTIのDNAは電気自動車へフォルクスワーゲン ジャパンは、2026年1月に開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。最大の注目は日本初公開となるEVコンセプトカー「ID. GTI Concept」です。【画像】超いいじゃん！ これか「新個性派ミニバン」です！（30枚以上）さらに「Golf R」の特別仕様車や電動ミニバン「ID. Buzz」など、計3モデルが展示されます。フォルクスワーゲン ジャパンは、2026年1月9日から