サンリオキャラクターズと野球日本代表、侍ジャパンがコラボレーションした新グッズの先行予約が、12月19日（金）から、オンラインショップ「HIGHGO MALL」で開始された。【写真】ユニフォームが似合う！「マスコットぬいぐるみ」など全19アイテム詳細■本コラボ限定今回登場するのは、ハローキティやシナモロールなどおなじみのキャラクターが侍ジャパンのユニフォームやモチーフを身にまとった、本コラボ限定デザインのア